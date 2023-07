Cinque corpi non ancora inclusibilancio ufficiale delle vittime sono stati recuperati da un autobus sommersotunnel, ha riferito Yonhap. La maggior parte delle vittime, tra cui 17 morti e ...I soccorritori al lavoro per raggiungere i mezzi e i conducenti bloccati in una galleria lunga oltre 400 ......di monitorare e ridurre i flussi migratori ha portato a un massiccio aumento degli arrivi... Molti negozi hanno chiuso i battenti e gli abitanti si trovanoin una situazione di degrado ...

Intrappolati nel tunnel dall'alluvione, 30 morti in Corea del Sud TGLA7

Roma, 16 lug. (askanews) - Le forze di soccorso sudcoreane hanno estratto sette corpi da un tunnel allagato dove circa 15 veicoli erano rimasti intrappolati nell'acqua fangosa. Le forti piogge che si ...Almeno 26 persone sono morte e dieci sono ancora disperse dopo forti piogge che hanno causato inondazioni e smottamenti in Corea del Sud.