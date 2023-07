Inter Miami | dopo Messi arriva anche Busquets

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 16 lug. – (Adnkronos/Dpa) – Secondo colpo in meno di 24 ore per l’cheLionelha ingaggiato il centrocampista Sergioin uscita dal Barcellona. Il 35enne, che ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore al Camp Nou, ha lasciato il Barça alla fine della stagione e si ritroverà con l’ex compagno di squadra Lionel. Annunciando il nuovo arrivo l’ha spiegato “di aver firmato un contratto con il leggendario centrocampista spagnolo Sergioper tutta la stagione 2025 della Major League Soccer MLS”.“L’ex campione della Coppa del Mondo, nove volte vincitore della Liga ed ex capitano dell’FC Barcelona, ”considerato uno dei più grandi centrocampisti di ...

Scenografica seppure bagnata. In una serata piovosa l'applaude la sua stella con una coreografia imponente. Sul palco appare Lionel Messi che sarà negli Stati Uniti sino al 2025 per una cifra netta di 31,5 milioni di dollari. Il numero 10 ...- L'ha annunciato l'ingaggio di Sergio Busquets, che ritrover quindi Lionel Messi. L'argentino, presentato domenica ai tifosi, e il 35enne spagnolo hanno giocato assieme dal 2008 al 2021 ...(STATI UNITI) " Nemmeno fulmini e acquazzoni hanno rovinato la grande festa al DRV PNK Stadium dell'. Lionel Messi, il nuovo acquisto della franchigia della Florida, è stato ufficialmente presentato per la gioia di circa 20mila tifosi, che hanno sfidato il maltempo pur di dare il meritato ...

Messi presentato ufficialmente all'Inter Miami, ovazione dei fan Agenzia ANSA

Not even South Florida’s rain on Lionel Messi’s parade could stop the Argentine superstar’s introductory celebration to Inter Miami as fans weathered the elements to welcome one of the greatest soccer ...Ennesima sconfitta da parte del Toronto, la squadra canadese di Insigne è sempre più ultima in classifica.