Inter | Lukaku fa bene ad andare via?

Complice quella che sembrava la rapida evoluzione della trattativa con l', però,era stato autorizzato a non presentarsi questa settimana, rinviando la convocazione a Cobham a lunedì. ...Si va avanti a puntate per declinare il futuro di Romelu. Era strapromesso all', che per permetterselo ha praticamente venduto il portiere Onana al Manchester United. Invece ora l'...Amen, capitolo chiuso, resta solo una domanda: non dove vai, ma perché vai Per tre milioni in più all'anno Avrà avuto paura che l'non trovasse l'accordo col Chelsea, ma questonon l'ha ...

Inter, scatta il dopo Lukaku: Balogun il preferito, Morata la certezza La Gazzetta dello Sport

La vicenda sul futuro di Lukaku tiene banco: Juventus in pressing sul belga, l'Inter invece si tira fuori dopo la rottura con il centravanti ...Blog Calciomercato.com: E adesso il Chelsea aspetta Romelu Lukaku... Nel caos di evitare, ormai sicuro di riuscire a vendere l’ormai ex nerazzurro a titolo definitivo prima ...