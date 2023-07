Inter | Lautaro Martinez è il nuovo Capitano | Barella come vice

In questa ricerca al nuovo compagno di reparto diMartinez, e del neo - arrivato Marcus Thuram, a complicare i piani della dirigenza dell'ci sarebbe anche il Milan. Scatto del Milan su ...Al lavoro sui campi del Centro Sportivo Suning con il resto della squadra,Martinez racconta aTV i primi giorni della pre - season nerazzurra. "Sto bene, mi sono allenato in vacanza e ...' Sto bene, mi sono allenato in vacanza e ho recuperato le energie perché ne abbiamo spese tantissime'. Esordisce cosìMartinez , che ai canali ufficiali dell'ha parlato dell'annata che sta per cominciare: ' Siamo pronti per questa nuova stagione , con nuovi obiettivi e speriamo di fare il massimo come ...

L'Inter molla Lukaku dopo l'apertura del belga alla Juventus: dirigenza a lavoro per i sostituti, con un sogno e un'alternativa entrambi dalla serie A ...Cinque date da salvare in agenda per i cinque incontri amichevoli del ritiro precampionato dell'Inter in vista della nuova stagione ...