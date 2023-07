...prossimo passo nella mia carriera con l'Miami e negli Stati Uniti", ha detto Messi. 'Questa è una fantastica opportunità e insieme continueremo a costruire questo bellissimo progetto. L'è ...Quella riguardo l'olandese non è solo un'per il Milan , ma adesso anche dell'. Al Bayern Monaco gli è stato riservato poco spazio e in un'intervista a Kicker ha detto espressamente: "Voglio ...Però sono dell'che si lavora, è un gesto tecnico. L'unica cosa che non puoi riprodurre è il ... Già è molto difficile perché a parte l'e la Juve non ci sono squadre capaci di ripetersi nei ...

Inter, idea Gravenberch per il centrocampo | Primapagina Calciomercato.com

Roma, 16 lug. (askanews) - L'attaccante argentino Lionel Messi ha firmato per l'Inter Miami, squadra americana della MLS, con un contratto fino ...Momento molto delicato ed importante per l'Inter, in questo calciomercato, dovendo trovare la soluzione al problema Lukaku ...