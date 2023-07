Inter | chi è meglio per il dopo Lukaku? Un confronto tra i nomi sul tavolo

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 luglio 2023) L’è già all’opera per trovare il sostituto di Romelu, con cui i rapporti sono definitivamente finiti. Analizziamo tutti isulper trovare quale sarebbe il più indicato. CARNE AL FUOCO – Romeluappartiene già al passato per l’. I dirigenti nerazzurri non ne vogliono più sapere (così come quelli del Chelsea) e ora pensano già al futuro. Sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta tantiper sostituire l’ex numero 90. A partire da Folarin Balogun, 22enne dell’Arsenal fino a Rasmus Hojlund dell’Atalanta, passando per Alvaro Morata e Mehdi Taremi. Profili anche molto diversi da loro in molteplici aspetti, ed è per questo che li mettiamo aper individuare il più indicato per sostituire ...