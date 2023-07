Intelligenza Artificiale INPS | si parte con la sperimentazione nei servizi

(Di domenica 16 luglio 2023) Via alladell’IA, ovvero dell’, neierogati dall’. Ci sarà un nuovo assistente virtuale che consente di facilitare l’accesso e l’orientamento alle prestazioni previdenziali che vengono erogate alla collettività degli utenti. Nella fase iniziale il nuovo assistente virtuale sarà attivo sulla misura previdenziale Opzione Donna. Scopriamo quali sono i vantaggi dell’impiego dell’sul motore di ricerca del sito istituzionale dell’, via alladell’L’ha annunciato con il messaggio 2659 del 14 luglio l’avvio della fase di ...

Negli ultimi due anni, i generatori di immagini basati sull'sono diventati sempre più comuni e diffusi, vuoi per l'ampia disponibilità, vuoi per il costante bombardamento di AD che invitano a provarli , vuoi per l'evidente diminuzione ...Sul banco degli imputati ci sono le retribuzion i, i profitti e la minaccia dell', un vero e proprio incubo che rischia di far saltare posti di lavoro e pone la questione dei ...Cos'è xAI È la nuova società di Elon Musk dedicata all'che sfida ChatGPT e vuole scoprire la vera natura dell'Universo Cos'è xAI , la nuova società fondata da Elon Musk Il nome già lo dice, una società di...

Tre designer di moda accusano Shein di plagio: «Con l'intelligenza artificiale ci ruba i lavori che vendono meglio. E ... Open

Barbie diretta da Gerwig (dal 20 luglio al cinema) non è la solita principessa Disney, è una donna di plastica costretta a uscire dal guscio e a riconquistarsi una posizione sociale ...Meta presenta CM3Leon, un nuovo generatore di immagini attraverso l'intelligenza artificiale che si pone come il migliore del settore ...