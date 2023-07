Infanticidi | Vittorio Feltri | uno scandalo che non indigna nessuno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) I femminicidi in Italia e in genere in Europa sono numerosi e scandalizzano l'opinione pubblica. Si parla addirittura di trecento donne, o quasi, ammazzate ogni anno da uomini fuori di testa che agiscono per vari motivi: il più delle volte a spingere gli assassini è la gelosia oppure il fatto che le compagne non li vogliano più in casa, forse perché maltrattate. Però bisogna tenere conto che le vittime della maggior parte di delitti più o meno efferati sono uomini, circa mille ogni 12 mesi. Questo significa che i sanguinari non ce l'hanno a morte solo con le femmine ma con l'umanità intera, e se si tratta di massacrare una persona lo fanno senza badare al suo sesso. Con esattezza non è dato sapere perché un individuo giunga a odiare un proprio simile al punto da mandarlo con crudeltà al cimitero, però le statistiche dimostrano che gli omicidi anche se non aumentano neppure ...