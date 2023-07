(Di domenica 16 luglio 2023) Christianfirma ala prima gioia in carriera nell’Series. Il giovane danese trionfa in Canada regalando auna meravigliosa affermazione, una missione che mancava dal 2020 quando Takuma Sato vinse la Indy500. Alex Palou mantiene saldamente la vetta del campionato concludendo al secondo posto. ChristianLetterman Lanigan Racing #15) ha gestito al meglio la pole al via, una partenza più che mai concitata che ha visto una significativa carambola in curva 1 che ha visto in crisi alcuni protagonisti come Jack Harvey (#30), Ryan Hunter-Reay (Ed Carpenter Racing #20), Benjamin Pedersen (Foyt #55) e Tom Blomqvist (Shank #60), britannico che è stato chiamato per rimpiazzare provvisoriamente il francese Simon Pagenaud dopo il ...

... gara 1 Domenica 16 luglio Ore 14: gara 2 NTTSERIES - INDYLIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW Domenica 16 luglio Ore 19.50: IndyFERRARI CHALLENGE - PORTOGALLO , LIVE ...Si vola in Canada Dopo le tre vittorie consecutive di Alex Palou, il campionato2023 tornerà in pista questo fine settimana per un appuntamento unico, almeno per quanto ...specifico a. ...Prossimo appuntamento per la NTTSeries ail 16 luglio. Motori: Altre notizie

IndyCar, Toronto: Lundgaard festeggia con Rahal OA Sport

Christian Lundgaard earned the first victory for Rahal Letterman Lanigan Racing since the 2020 Indianapolis 500.Christian Lundgaard has won the Honda Indy Toronto. It is Lundgaard's first victory of the IndyCar season. The Dane started the race on the pole but ultimately won because of a failed strategic gamble ...