Indiana Jones e il Quadrante del Destino | il meccanismo di Antikythera tra realtà e leggenda

(Di domenica 16 luglio 2023) Il film di James Mangold ruota intorno ad un reale reperto archeologico datato tra il 150 e il 100 a.C. ancora avvolto nel mistero. Occhio ai possibili spoiler sul film se non l'avete ancora visto.e ildelè il recente lungometraggio diretto da James Mangold (Logan - The Wolverine, Le Mans '66 - La grande sfida) che ha portato sul grande schermo, per l'ultima volta, ilrio cacciatore di tesori interpretato da Harrison Ford. Un progetto che vede al centro della narrazione una tematica importante come il tempo, con il mitico HenryJr. che arranca, non riuscendo a stare al passo con il progresso, oltre a dover mettere in discussione più volte la sua fama e tempra di fronte ad un invecchiamento inevitabile. Oltre a questo, però, ...