Incidente per Jovanotti | rotti femore e clavicola

(Di domenica 16 luglio 2023)perin Repubblica Dominicana, costato all'artista unrotto in tre punti e una frattura allaper aver preso in pieno un dissuasore di velocità con la bicicletta. A spiegarlo è lo stesso cantante in un video pubblicato su TikTok: "Ho fatto un gran volo in...

... al possibile ritorno di fiamma con l'ex marito a Formentera , passandolo scandalo del ... La conduttrice è stata protagonista di un picooloche ha messo in allerta i fan. Fortunatamente ...in biciLorenzo Jovanotti, mentre era in vacanza a Santo Domingo. Lo ha raccontato lo stesso cantante in alcuni video su TikTok nei quali ha spiegato di essersi rotto clavicola e femore ...Lorenzo Cherubini, che si trova in Repubblica Dominicana, racconta sui social del grande spavento: "Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo"

Formula E, E-Prix Roma: incidente e paura per Bird, centrato a gran velocità da Buemi e Mortara - Sportmediaset Sport Mediaset

Incidente in bicicletta a Santo Domingo per Jovanotti: femore e clavicola fratturati. Il cantante ricoverato in ospedale ...“Fa un male bestiale – dice Jovanotti -. Il cantante racconta la sua disavventura in un video su Tik Tok. Clavicola rotta e femore fratturato in 3 punti per… Leggi ...