Incidente per Jovanotti | femore rotto e frattura alla clavicola

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ho fatto un gran volo in bici".perin Repubblica Dominicana, costato all'artista unin tre punti e unaper aver preso in pieno un dissuasore di velocità. A spiegarlo è lo stessoin un video pubblicato su TikTok. Ora il cantante dovrà dunque essere operato, "un'operazione piuttosto comune ma ci vorrà un po' di tempo… ma sono qui, sono vivo. C'è di peggio, dai. Sono a posto!", dice sorridendo dal lettino dell'ospedale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

... al possibile ritorno di fiamma con l'ex marito a Formentera , passandolo scandalo del ... La conduttrice è stata protagonista di un picooloche ha messo in allerta i fan. Fortunatamente ...in biciLorenzo Jovanotti, mentre era in vacanza a Santo Domingo. Lo ha raccontato lo stesso cantante in alcuni video su TikTok nei quali ha spiegato di essersi rotto clavicola e femore ...'Ho fatto un gran volo in bici'.Jovanotti in Repubblica Dominicana, costato all'artista un femore rotto in tre punti e una frattura alla clavicolaaver preso in pieno un dissuasore di velocità. A spiegarlo è lo ...

Formula E, E-Prix Roma: incidente e paura per Bird, centrato a gran velocità da Buemi e Mortara - Sportmediaset Sport Mediaset

Incidente in bicicletta a Santo Domingo per Jovanotti: femore e clavicola fratturati. Il cantante ricoverato in ospedale ...“Fa un male bestiale – dice Jovanotti -. Il cantante racconta la sua disavventura in un video su Tik Tok. Clavicola rotta e femore fratturato in 3 punti per… Leggi ...