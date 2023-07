Incidente Jovanotti | il cantante | Oggi mi operano Grazie a tutti per l' affetto | siete fantastici

Brutta caduta dalla bicicletta in Repubblica Dominicana. Cherubini racconta: "Notte dolorante, ma poteva andare peggio"Roma, 16 lug. E finita male la vacanza a Santo Domingo per, vittima di unstradale. Il cantante e' caduto in bicicletta, e' stato ricoverato prontamente in ospedale, dove hanno ricontrato diverse fratture. Non e' grave. A dare notizia ...Santo Domingo -ha fatto un bruttoin bici mentre era in vacanza a Santo Domingo con la moglie. Il cantante è finito in ospedale con diverse fratture: ad annunciarlo è stato lui stesso con due ...

Brutto incidente in bicicletta per Jovanotti, clavicola e femore rotti LA NAZIONE

Brutta caduta dalla bicicletta in Repubblica Dominicana. Cherubini racconta: “Notte dolorante, ma poteva andare peggio” ...Brutto incidente in bici per Jovanotti, clavicola e femore rotti: “Fa un male bestiale”. Il cantautore si trova nella Repubblica Domenicana in attesa di essere operato.