(Di domenica 16 luglio 2023) Un ragazzo èla notte scorsa a Veneziaaver urtato con la sua barca contro una briccola - i pali che segnano le vie navigabili in- ed essere finito in acqua. Assieme a due amiche ...

...una breve ricerca hanno incontrato il corpo del giovane sul fondo della, già privo di vita. Sul posto c'era anche l'imbarcazione della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'...- i pali che segnano le vie navigabili in- ed essere finito in acqua. Assieme a due amiche stava rientrando a casa dooo aver assistito allo spettacolo dei fuochi del Redentore. L'è ...... migliaia di cittadini e turisti ammirino lo spettacolo dei fuori d'artificio direttamente dalle imbarcazioni, più o grandi, lungo i canali della. L'è avvenuto nel canale tra San ...

Incidente in laguna dopo i fuochi del Redentore, un morto Agenzia ANSA

Un ragazzo è morto la notte scorsa a Venezia dopo aver urtato con la sua barca contro una briccola - i pali che segnano le vie navigabili in laguna - ed essere finito in acqua. (ANSA) ...Tragedia alla festa del Redentore, a Venezia. Alla fine dei fuochi di artificio, che moltissime persone hanno guardato dalle barche in laguna, un ...