(Di domenica 16 luglio 2023) Anni fa lessi un interessante articolo in cui il giornalista invitava a riflettere circa il fatto che l’italiano chiami l’automobile “macchina”. Non c’è nessun popolo che chiami l’automobile macchina. Questo inconsciamente testimonierebbe il legame indissolubile, l’assoluta familiarità tra l’italiano e la scatola mobile. Sarà per questo che gli amministratori pubblici sono assolutamente restii, se non contrari, a vietare l’utilizzomobilequando questa scelta sia dannosa non solo all’ambiente e al territorio, maagli interessicomunità locale. Ilda questo punto di vista fa scuola. Limitiamoci alle strade di, cioè quelle che percorrono territori più delicati. Vediamo, partendo da nord, la strada asfaltata che sale da Ceresole Reale al colle ...

Per celebrare la Festa del, istituita ufficialmente nel 2022, martedì 18 luglio alle 10,... l'Assietta, il, la festa" . All'evento la Città metropolitana di Torino sarà presente con il ...... via Principe di, 56/62 - Rimini Miramare Social Music City Rimini on The Beach Rimini ... Rimini è un, e come con tutti i miti, non bisogna avere fretta. Rimini è tante città indefinite, ...Valentina ha origini sarde, il padre è di Escalaplano, ma è nata ine si è trasferita ... la Usala ha intrapreso una ricerca che l'ha condotta a scoprire curiose analogie fra ildelle ...

In Piemonte il mito dell’auto è duro a morire. Anche nel silenzio della montagna Il Fatto Quotidiano

Pubblicato per Edizioni Abbà il libro “Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna Cartoline semiserie da un’Isola bizzarra” di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis, autori armati di curiosità e macchina ...Il racconto del territorio piemontese dalla Val Susa al capoluogo, Torino, al centro della nuova puntata di "Linea Verde Explora" su Rai 1.