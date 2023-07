In moto contromano sull’autostrada | l’ultima follia social nell’era del protagonismo a tutti i costi

(Di domenica 16 luglio 2023) Disabile egiziano insultato e malmenato da un vigliacco per il colore della pelle in autobus a Monza Sono intervenuti i passeggeri per proteggere il giovane che non poteva difendersi. Che episodio disgustoso di razzismo gratuito. Poi la scena è continuata alla fermata dove il ragazzo era atteso dal padre, che ha ricevuto le altre botte. Per fortuna qualcuno aveva chiamato la polizia di cui l’aggressore è una vecchia conoscenza per vari reati contro le persone e il patrimonio. Però, l’Italia non è solo questa. Al Massimo D’Azeglio di Torino le classi hanno salutato con lunghi applausi il pensionamento del professore di Filosofia. A Wimbledon la tennista ucraina Elina Svitolina batte di rimonta l’avversaria bielorussa al tie-break Stava perdendo anche nel secondo set quando il pensiero di chi sotto i bombardamenti stava tifando per lei in TV le ha moltiplicato le energie e l’orgoglio ...

... è questo tratto della personalità a spingere adolescenti e giovani adulti a sfide folli - immortalate su YouTube - come correre ina folle velocità sulla Ss45. In un' al Sir l'...Sfide ormai all'ordine del giorno come il boat jumping, tuffi da un motoscafo in corsa - negli Usa già costati la vita a quattro persone - o le corseincon microcamera sul casco per ...... che non ha tardato a palesarsi: Halilovic, entrato in macchina, ha messo insfrecciando via, ... per poi tornare nuovamente nel parcheggio del Lidl, imboccarne l'uscita ine dirigersi ...

In moto contromano sull'autostrada: l'ultima follia social nell'era del ... Il Denaro

Disabile egiziano insultato e malmenato da un vigliacco per il colore della pelle in autobus a Monza Sono intervenuti i passeggeri per proteggere il giovane che non poteva difendersi. Che episodio dis ...È in fase di finalizzazione un nuovo accordo per il triennio 2024-2026 che vedrà Pirelli entrare a far parte del paddock MotoGP. L’iconico marchio italiano diventerà infatti il fornitore ufficiale ed ...