In arrivo il caldo record | inizia una settimana di fuoco

(Di domenica 16 luglio 2023) a causa dell’anticiclone delle Azzorre Archiviate le piogge che hanno interessato alcune regioni del Nord Italia, la prossimaci saranno temperature fino a 48°. A spiegare le cause di questoè il Centro Meteo italiano: “L’attuale configurazione barica – con l’anticiclone delle Azzorre sbilanciato verso Nord-Ovest rispetto alla sua sede naturale e una vasta circolazione depressionaria che si estende tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia – permette ad aria più fresca di insinuarsi verso il basso Atlantico”. Questo “favorirà la risalita di aria molto calda dal continente africano verso il Mediterraneo”. Leggi anche: Bimbo ucciso dalla madre, la regola della famiglia: “non lasciare sola la donna” “Le colonnine di mercurio raggiungeranno e supereranno diffusamente talvolta i +40°C in particolare al centro-sud ...

Vigilare sull'emergenza. L'ondata di calore in, con temperature ampiamente sopra i 40 gradi, fa risuonare un allarme simile a quello che può ..., temperature record: 48 gradi in Spagna e 54 ...Con ilche in questi giorni stiamo patendo si sente l'esigenza di bere e di mangiare qualcosa ... ecco i 5 capi immancabili che devi assolutamente accaparrarti da H&M 'Dedicata a te': in...Sarà una settimana rovente, forse la più calda dell'estate quella incon picchi che supereranno ampiamente i 40 gradi. Per il portale meteo.it, tra lunedì e ...LAVORATORI ESPOSTI ALIl ...

Caldo, in arrivo una nuova ondata: picchi oltre i 45 gradi | Weekend da bollino rosso in autostrada TGCOM

Meteo: Ondata di calore storica in arrivo - L'anticiclone africano Caronte scatena il fuoco sull'Italia! Tutti i dettagli ...Dopo giorni nella morsa dell'afa intensa, l'Italia si prepara a una nuova ondata di calore, la terza dell'estate 2023, che tra oggi 16 luglio e lunedì 17 investe il paese da nord a sud. Ecco le previs ...