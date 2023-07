Immobile tormentato dalle offerte dei sauditi | la tentazione araba è troppo forte Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 luglio 2023) Ciroinizia a vacillare di fronte alla proposta dei: 35 milioni per due anni non sono pochi per un attaccante di 33 anni.riflette. La Lazio non vorrebbe perderlo, ma se arrivasse un rilancio le cose cambierebbero. Ladello Sport scrive: “Probabilmente è più di una. E Cironon riesce proprio a staccare i suoi pensierimega-arrivate dall’Arabia, con 35 milioni complessivi per due stagioni. A 33 anni (compiuti a febbraio) forse si sente in dovere di fare valutazioni approfondite sul peso di quelle cifre nel suo futuro, non solo calcistico”. La rosea descrive undal doppio volto, ad Auronzo, dove la Lazio è in ritiro: sereno e concentrato in allenamento e ...