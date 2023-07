Immissioni in ruolo docenti Sicilia | elenco candidati inseriti nelle graduatorie concorsuali che possono partecipare Cancellati assunti 2022

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 16 luglio 2023) Prendono il via le operazioni per leindeinell'anno scolastico 2023/24: alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi con le date di avvio e termine. Se non si sceglie preferenza si ha la nomina d'ufficio. L'USRha pubblicato un avviso con l'deigm che potrannoalla procedura. L'articolo .