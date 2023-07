Immissioni in ruolo 2023 | docenti obbligati alla nomina su sostegno | di chi si tratta e cosa non possono fare

Qui tutte le info sulleinordinarie: graduatorie interessate, ordine di scorrimento e percentuali di posti spettanti ... - Qui invece le info sulle assunzioni straordinarie da GPS I ...In vista dell'avvio della procedura per leindel personale docente nell'anno scolastico 2023/24 l'USR Molise ha pubblicato i dati relativi agli iscritti nelle Graduatorie di Merito delle procedure concorsuali della regione. ...Domani, 17 luglio, prendono ufficialmente il via le operazioni per leindi oltre 50mila docenti e quasi 200mila supplenze annuali per l'anno scolastico 2023/24: fino al 31 luglio i candidati all'assunzione a tempo indeterminato potranno inserire la ...

Immissioni in ruolo docenti Sicilia, elenco candidati inseriti nelle graduatorie concorsuali che partecipano Orizzonte Scuola

Secondo Anief ci sarebbero ancora i tempi per approvare un provvedimento in extremis che adotti il doppio canale di reclutamento.Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2023/24, la procedura si articolerà in due fasi. La prima domanda che gli aspiranti saranno chiamati a presentare su Istanze Online è quella ...