Il West Ham pensa a Maguire | ma l’ingaggio pesa

(Di domenica 16 luglio 2023) IlHam sta valutando la fattibilità didal Manchester United: il difensore inglese potrebbe passare agli Hammers in prestito Il Manchester United tra gli obiettivi in questa sessione di calciomercato ha anche quella di trovare una nuova destinazione pere sul difensore, come riportato da Sky Sport UK, ci sarebbe ilHam. Gli Hammers hanno aperto ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma sulla decisione finaleil lauto stipendio del centrale.

... ovvero Arthur , che potrebbe approdare alla Fiorentina, Zakaria (direzione) e McKennie , dato per trasferirsi in Inghilterra. Secondo Sky Sport le trattative tra Juve ed entourage del ...Commenta per primo Ilnon molla Harvey Barnes : come riferisce Sky Sports UK , gli Hammers insistono per l'attaccante del Leicester , seguito anche dal Newcastle .... la più importante è arrivata dall' Arabia Saudita con un ingaggio da 10 milioni a stagione, ma Lozano preferirebbe la Premier britannica, ma ilfinora non si è spinto oltre qualche ...

Il Toro rilancia per Vlasic, ma ci sono ancora 3 milioni di differenza con la richiesta del West Ham Torino Granata

Il West Ham non molla Harvey Barnes: come riferisce Sky Sports UK, gli Hammers insistono per l'attaccante del Leicester, seguito anche dal Newcastle.Prosegue la trattativa tra il Torino ed il West Ham per riportare Nikola Vlasic in granata. Come riportato da La Stampa, ripresa anche da TuttoMercatoWeb.com, Ivan Juric considera il croato ...