Il Trattato di Alaksandu | il mito di Troia rivive in un antico documento in lingua ittita?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 16 lug — Le aspre battaglie sulla piana dinarrate da Omero hanno plasmato l’immaginario collettivo degli europei per millenni di storia. Tutti noi abbiamo letto o sentito raccontare almeno una volta dell’ira del forte Achille, della furia di Diomede o della devota fedeltà di Ettore e ci siamo crogiolati nei viaggi dell’astuto Ulisse per tornare in patria dopo oltre dieci anni di guerra. Tanto è importante nel nostro retaggio culturale la guerra diche per secoli, storici e studiosi, si sono affannati a ricercarne la veridicità storica nei documenti o, come il grande Heinrich Schliemann, con fortunate intuizioni archeologiche. IldiEffettivamente alcuni indizi su questo evento, che si rivelò decisamente epocale per gli antichi progenitori della nostra civiltà, sono col tempo ...