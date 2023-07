Il tradimento di Lukaku non ha sorpreso i compagni | “Fa tutto ciò che gli dice la madre”

(Di domenica 16 luglio 2023) Ildiè la notizia più interessante per il calciomercato italiano al momento. Si sprecano commenti sul voltafaccia del calciatore che avrebbe improvvisamente deciso di preferire la Juve all’Inter. Il Corriere della Sera oggi ricorda i suoi precedenti, accusandolo di aver passato il segno insieme al suo procuratore “Lo aveva già fatto e allora perché stupirsi: il volubile, con lo scudetto cucito sul petto, aveva giurato eterno amore all’Inter quando decise di saltare su un aereo per Londra e tornare al Chelsea. Adesso la storia si ripete e, se possibile, è persino più clamorosa. Romelu sembrava pronto apur di rimanere a Milano, un patto di ferro che si è rivelato di argilla. Unche rinfocolerà le polemiche tra Inter e Juventus e ci mostra la faccia brutta del ...

Chi prende l'Inter dopo il tradimento di Lukaku: può vendicarsi dello sgarro con Juve e Milan Sport Fanpage

Tradimento, voltafaccia, pugnalata alle spalle ... Nella rottura tra Lukaku e l'Inter può starci oggi tutto questo e molto di più. La versione del club è ormai più o meno nota, quella del giocatore no ...Nuova rivelazione su Romelu Lukaku: in una telefonata con i tifosi dell’Inter ha ribadito il suo convinto no alla Juve Come scrive la Gazzetta dello Sport, non solo la nota telefonata con Ausilio, ma ...