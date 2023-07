Il tradimento di Lukaku | ecco cosa aveva giurato venerdì a un capotifoso - Top News

Emergono nuovi retroscena sul clamoroso voltafaccia diche ha spiazzato l'Inter per promettersi alla Juventus . Oltre alla telefonata notturna ad Ausilio, dopo essersi reso irreperibile assieme al suo agente per tutto il giorno e che ha portato ...Commenta per primo Romeluè inevitabilmente il grande protagonista delle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il '' all' Inter , la rottura con i nerazzurri e la possibilità di vestire la maglia della ...Unche rinfocolerà le polemiche tra Inter e Juventus e ci mostra la faccia brutta del ...e il suo spericolato procuratore hanno però passato il segno'. Il belga può anche avercela con ...

Chi prende l'Inter dopo il tradimento di Lukaku: può vendicarsi dello sgarro con Juve e Milan Sport Fanpage

Nuova rivelazione su Romelu Lukaku: in una telefonata con i tifosi dell’Inter ha ribadito il suo convinto no alla Juve Come scrive la Gazzetta dello Sport, non solo la nota telefonata con Ausilio, ma ...Gianluigi Donnarumma dopo l'addio tra mille polemiche al Milan è pronto a tornare in Serie A. I grandi rivali hanno possibilità di prenderlo ...