Il tiro in buca da sogno di Stephen Curry | la star dell’Nba ha un futuro nel golf? – Il video

(Di domenica 16 luglio 2023) Se dopo il suo primo riMichael Jordan aveva scelto di dedicarsi al baseball, il piano di B dipotrebbe essere sui campi da. Nel torneo American Century Championsip di Lake Tahoe, in Nevada, la stella Nba dei Golden State Warriors ha imto la pallina in un solo colpo, facendo esplodere di gioia il pubblico presente. Quandolascia andare la mazza, si vede che la traiettoria è perfetta. Lui alza lo sguardo, segue con gli occhi la parabola della pallina e poi comincia a correre per il campo dacon le braccia protese verso il cielo. «È stato assurdo – ha commentato ladella Nba, che gioca adall’età di 10 anni -. È stato un buon, ma anche quando ti avvicini alla ...

È stato un buon, ma anche quando ti avvicini alla bandierina non ti aspetti mai che entri davvero. Poi ho visto le mani del pubblico che si alzavano e ho semplicemente avuto un blackout ". A 35 ......fino allaper l'hole in one, realizzato con una distanza di 152 yard 139 metri sull'Edgewood Tahoe Golf Course nel CDP di Stateline (Nevada). Il mondo dello sport ha reagito all'incredibile......hole - in - one da 139 metri di distanza (la prima alla7 nella storia del torneo), scatenandosi poi in una corsa a perdifiato per andare a festeggiare con chiunque gli capitasse a. Un ...

