“Il suo cuore si è fermato improvvisamente” Lutto nella musica | il famoso cantante morto ad appena 55 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 16 luglio 2023)nel mondo della, èRick Froberg, ile chitarrista dei Drive Like Jehu. L’uomo è scomparso il 30 giugno a San Diego. Aveva 55. La sua partner, Britton Neubacher, ha riferito che la causa del decesso è da ricercare in una “condizione cardiaca non diagnosticata”. Rick Froberg ha alimentato la scenale underground di San Diego che fiorì negli’80 e ’90. Chi lo conosceva lo sa, cantava con un ruggito roco che si alternava dolcemente tra il ringhio e l’urlo. >> “Addio, buon lungo viaggio”. Claudio Baglionientato dal dolore, per lui un grave“Ha sempre voluto suonare con disinvoltura come un calcio in culo”, ha detto John Reis, compagno di band di lunga data di Mr. Froberg e ...