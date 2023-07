Il sunkissed è il nuovo trend TikTok dopo il latte make up

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Un altro giorno, un’altrobeauty su. Questa volta è il turno del “up”, che forse non reinventa nulla, visto che si tratta di un classico beauty look di cui abbiamo già sentito parlare, ma, con le tendenze stile golden hourup e ilup che portano il glowy e i toni bronzer, il “up” è un mash-up di entrambi… con forse una spruzzata di colore per dare più forza. Ilup riunisce ilup e quello glowy in un solo look L’interesse per questosi è moltiplicato con l’arrivo dei mesi estivi e attualmente il “up” conta oltre ...