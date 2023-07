Il silenzio social | l' attesa per gli esami | cresce l' apprensione per Wanda Nara

(Di domenica 16 luglio 2023) Sono ore di grande preoccupazione per la salute dell'imprenditrice argentina che secondo i media argentini sarebbe stata colpita da leucemia. Tuttavia, la famiglia chiede implicitamente riserbo

Wanda Nara, il preoccupante silenzio social dopo il ricovero Today.it

Sono ore di grande preoccupazione per la salute dell'imprenditrice argentina che secondo i media argentini sarebbe stata colpita da leucemia. Tuttavia, la famiglia chiede implicitamente riserbo ...I risultati dei controlli arriveranno la prossima settimana, Icardi le sta accanto a Buenos Aires. Regina della tv e del gossip, ha silenziato i social e chiede privacy ...