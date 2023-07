«Il salto a Londra | un rischio in due ma ora vediamo il nostro futuro qui»

(Di domenica 16 luglio 2023) FEDERICA MURÈ . Laureata all’Accademia di Brera, da settembre insegnerà alla City University di. Il marito supervisor di effetti speciali per Artem.

... la campionessa paralimpica die Rio ha battuto tutte le avversarie con il lancio della ... È suo il terzo oro nelin lungo Mondiali Atletica, Rehm stupisce sempre. Caironi ci riprova Leggi ...La regina è ancora lei. Nessuna mai come Martina Caironi nelin lungo. È suo l'oro ai Campionati del mondo di Parigi, conquistato dopo l'argento nel podio ...del terzo titolo iridato dopo...La sesta corona iridata della carriera, quella che le consente dopo sei anni di tornare a guardare le altre dall'alto verso il basso (fra una cosa e l'altra, non capitava dall'edizione'17) arriva al termine di un sabato che sulle pedane dello stadio Charlèty di Parigi ripaga l'allieva di Gianni Marcarini del lavoro, delle fatiche e rinunce degli ultimi anni. Per la prima ...

«Il salto a Londra, un rischio in due ma ora vediamo il nostro futuro ... L'Eco di Bergamo

Domani a Gorla Minore in campo Vittoria Scognamiglio nella finale Junior, mentre Giacomo Casadei ed Elisa Chmirri parteciperanno alla finale Young Riders La quattordicenne torinese Lavinia Lo Bosco ...A Parigi Martina, argento nei 100 metri, domina la specialità in cui aveva già vinto nel 2013 e 2017. E ora tocca alla Legnante nel peso ...