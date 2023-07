Il salario minimo serve davvero? L’opinione degli esperti

(Di domenica 16 luglio 2023) A distanza di quasi nove mesi dal suo insediamento alla guida del Paese, il governo presieduto da Giorgia Meloni sembra aver mantenuto quella dose di consenso popolare che ha permesso ai partiti di centrodestra (e, per quanto la riguarda, a Fratelli d’Italia) di vincere in maniera piuttosto netta il confronto elettorale dello scorso 22 settembre 2022. Se, da un lato, l’agenda delle questioni principali da affrontare nell’immediato ha permesso all’esecutivo di non dover adottare provvedimenti di un impatto dirompente sulla vita dei cittadini (mantenendo così intatta la propria immagine pubblica), dall’altro è inutile nascondere come anche la frammentazione delle forze di opposizione abbia contribuito a rafforzare il profilo di Palazzo Chigi e dei ministeri. Scontro tra governo e opposizioni sul, ma cosa prevedono oggi i contratti ...

... imprenditore ed ex presidente di Veneto Imprese Unite 'Tralasciando i problemi con i lavoratori fatti passare per volontari - che in periodo di discussioni sulmeglio evitare - e l'...Leggi Anche, il centrodestra deposita un emendamento soppressivo l L'ira di Conte e della Schlein Leggi Anche: da 1,62 euro in Bulgaria ai 12 euro in Lussemburgo, tutti i numeri in ...' La destra è in difficoltà sul #salariominimo. Davanti a tre milioni di lavoratori scappa. E sceglie la strada della soppressione del testo delle opposizioni. Una ferita democratica e uno schiaffo ai ...

Tajani: "Serve un salario ricco, non il salario minimo" TGCOM

Il leader del M5s ha rilasciato un’intervista a SkyTg24, e ha ribadito l’intenzione di andare avanti a tutti i costi sul salario minimo. Giuseppe Conte ha parlato dell’operato dell’esecutivo Meloni, ...Segui Tag24 anche sui social Sul tema del salario minimo continua lo scontro aperto e frontale tra opposizioni e maggioranza, acuitosi dopo che il governo ha presentato un emendamento soppressivo nei ...