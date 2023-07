Ma non solo questo: Alcaraz conquista un particolare, come non accadeva dal 2004 con Roger Federer ...... i cosiddetti NEET, soprattutto in Sardegna, rappresenta un"spreco", una vera e propria ... dall'altro è all'origine di un nostronegativo in Europa. Secondo il rapporto di ...... nuovo manager dei Blues, permette al giocatore di battere uninterno: guardando all'... Sembra tutto, ma in realtà i numeri parlano chiaro: Ampadu si è trasferito nel club londinese (dall'...

Il record assurdo centrato da Alcaraz a Wimbledon: non accadeva da Federer! Corriere dello Sport

Il titolo vinto superando Djokovic in finale consente allo spagnolo numero uno al mondo di conquistare un particolare traguardo: tutti i dettagli ...Dopo quello raggiunto da una cuoca che ha cucinato per più di 93 ore, ottenendo grande popolarità, molti altri vogliono compiere imprese simili ...