Il reato di concorso esterno? Un fallimento lungo 30 anni

(Di domenica 16 luglio 2023) Si tralascia che il «» si è rivelato untrentennale, anzitutto, e che ha lasciato non poche ombre sui recenti e residuali esiti a vantaggio dell'accusa: condanne per personaggi comunque minori – detto con rispetto – rispetto alla moltitudini di assoluzioni che riportiamo nello specchietto. Il resto, sempre detto con rispetto, sono bugie consapevolmente pronunciate. Ancora ieri, sul Fatto, il capo della procura palermitana Gian Carlo Caselli tornava su frasi di GiovFalcone pronunciate nel 1987: ma conta che quattropiù tardi, nel 1991, come già spiegato ieri a proposito della legge 416 bis, Falcone concluse che «non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare ...

La riforma della giustizia Ma il leader del Carroccio, che ieri ha bacchettato il ministro della Giustizia Nordio sulla volontà, da parte del Guardasigilli, di rimodulare ildiesterno ...'Ilesterno non esiste come, è una creazione giurisprudenziale - ha spiegato Nordio, che pure ha escluso qualsiasi cedimento sulla lotta alla mafia - . Perché o si è dentro o si sta ...Le ultime esternazioni del guardasigilli sulesterno in associazione mafiosa, infatti, ... la leghista Giulia Bongiorno, fosse scettica rispetto alla cancellazione dele abbia chiesto ...

Che cosa è il concorso esterno in associazione mafiosa e perché fa discutere Avvenire

La premier ragiona su alcune modifiche della riforma per non andare contro le norme Ue. Il messaggio al Guardasigilli: «Dobbiamo fargli capire che non è più ...Il partito dopo la scomparsa del Cavaliere riparte dalle riforme di Nordio e chiede l’invio di ispettori in procura a Firenze dopo la perquisizione a ...