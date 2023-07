Il principe | recensione della serie documentario Netflix

(Di domenica 16 luglio 2023) La: Il, del 2023 Creata da: Beatrice Borromeo Casiraghi. Cast: Vittorio Emanuele di Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia, Birgit Hamer. Genere:true crime. Durata: 44 minuti ca./3 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: IlVittorio Emanuele di Savoia rievoca il giornosparatoria all’Isola di Cavallo, in cui un giovane tedesco, Dirk Hamer, rimase mortalmente ferito. A condividere il loro punto di vista sulla vicenda, anche Birgit Hamer, sorella del ragazzo morto, ilEmanuele Filiberto e, in filmati d’archivio, anche Nicky Pende e altri personaggi coinvolti. Ildi Beatrice Borromeo Casiraghi rievoca anche altre vicisissitudini e scandali nei quali Vittorio Emanuele è rimasto ...

Immancabile arriva ladi Paolo Mereghetti su " Il Corriere della Sera ", che gli assegna ... in relazione alla controversa uscita della docuserie Netflix Il, in cui si ripercorrono ......ha preso il sopravvento e segnato il protagonista Leopoldo (ne abbiamo parlato nelladi ... Tornareazzurro Così come è il perdono che cerca Leopoldo, figura maschile che non possiamo ...Raffa, la: il primo piano di Raffaella Carrà 2. Gianni Boncompagni, le canzoni sono i ... Quel programma (si chiamava Raffaella Carrà Show, e l'anno dopo sarebbe stato seguito da Il...

Il Principe, la recensione della serie Netflix cinematografo.it

Beatrice Borromeo Casiraghi ha preso una storia che ben conosce e ne ha fatto un piccolo capolavoro di sincerità e amicizia, ricostruendo attraverso i testimoni (oggi sessantenni agiati e allora ...Secondo quanto emerso alla luce delle prime news su Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro dopo il suo annuncio, il gioco avrà un solo slot salvataggio.