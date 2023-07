Leggi Anche Re Carlo, William e il: il ritratto ufficiale dopo l'incoronazione Ieri ilha trascorso il pomeriggio alla base RAF del Gloucestershire, in occasione del ...Nel 2016, ilWilliam e la Principessa Kate avevano portato il, di quasi tre anni, in gita al Royal International Air Tattoo , lo show aereo militare più importante del Regno Unito. Durante la gita, i rumori forti avevano sopraffatto il giovane ...IlAndrea, che non trasloca (anche) per amore di Sarah Ferguson Il Royal Lodge, al centro ... specie per quanto riguarda i loro tre figli,, 10 anni il prossimo 22 luglio, Charlotte, 8, ...

Il principe George non dovrà fare il servizio militare: "Le regole sono cambiate" TGCOM

Il biografo della casa reale Vickers afferma che l'erede al trono non sarà obbligato a seguire la tradizione di famiglia e servire nell'esercito ...Da William e Kate a Filippo IV di Spagna, i vip a Wimbledon Una sfilata di attori e reali a Wimbledon per assistere alla finale del torneo tra lo spagnolo Alcaraz e il serbo Djokovic. Presenti sugli ...