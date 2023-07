Il prezzo che Meloni e von der Leyen pagano alla Tunisia per fermare i migranti

(Di domenica 16 luglio 2023) L'atteso memorandum di intesa tra Ue eè arrivato. Una firma per cui Giorgiaha lavorato a lungo con l'obiettivo di impegnare il presidente tunisino Kais Saied ad arginare le partenze deidiretti in Italia. La premier italiana si è recata oggi 16 luglio nel paese...

Ecco perché scende il prezzo del rame. Report Economist Start Magazine

Scopri dove vedere Cure Pericolose in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Cure Pericolose in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi pe ...La crisi degli alloggi incalza, il governo di Berlino tratta con le immobiliari, la sinistra chiede la municipalizzazione degli appartamenti.