Il presidente di Renault mette in guardia da una “tempesta cinese” che incombe sul mercato degli EV

(Di domenica 16 luglio 2023) In un’intervista esclusiva a Reuters, ildiJean-Dominique Senard ha sottolineato la minacciante rappresentata dal dominio della Cina suldei veicoli elettrici (EV) e dal suo controllo sulle materie prime chiave necessarie per la produzione di EV. Il dominio della Cina sulglobale dei veicoli elettrici Senard, alla guida della

In un’intervista esclusiva a Reuters, il Presidente di Renault Jean-Dominique Senard ha sottolineato la minaccia incombente rappresentata dal dominio della Cina sul mercato dei veicoli elettrici (EV) ...Pechino ha imposto delle restrizioni alle esportazioni del metallo raro molto importante per la produzione di veicoli a batteria. Le case automobilistiche europee si stanno interrogando sulle alternat ...