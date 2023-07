Il paradosso delle auto elettriche | fanno bene al pianeta | ma le ondate di calore ne riducono l’autonomia

Leggi su open.online

(Di domenica 16 luglio 2023) I veicoli elettrici, che tanto aiutano a combattere il cambiamento climatico, non reggono tantoledi, come quelle in questi giorni si stanno abbattendo su Europa e Usa. Unche ha a che vedere con le batterie di questi mezzi, che a causa del caldo rischiano di ammalarsi. Non di una malattia fulminante, ma «più simile a una condizione cardiaca, o a un cancro», che peggiora con l’esposizione ai fattori di rischio, riporta l’agenzia Bloomberg. Dal punto di vista termodinamico, il veicolo deve consumare di più per mantenere la propria temperatura e quella dei passeggeri a un livello adeguato, ma è la chimica a giocare contro le batterie agli ioni di litio. Gli stessi ioni che con il salire del termometro accelerano i propri movimenti e faticano a legarsi all’anodo e al catodo, mentre è proprio ...