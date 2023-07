Il Napoli lo acquista e lo gira in prestito | farà compagnia a Caprile

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Continua il lavoro sul mercato in casa, con alcune trattative ormai entrate ufficialmente nel vivo. In particolare, vicina la chiusura per una nuova operazione azzurra, sulla falsariga dell’accordo maturato connegli ultimi giorni. Secondo giorno ufficiale di allenamenti per ilin quel di Dimaro, alla corte della Val Di Sole e dei migliaia di tifosi riversatisi in Trentino. I Campioni d’Italia hanno infatti cominciato la loro preparazione ufficiale in vista dell’annata 23/24, in attesa del rientro dei tanti big ancora in vacanza. Per i primi giorni, in quel di Dimaro-Folgarida vi sarà infatti l’occasione di vedere in scena i tanti giovani prospetti presenti all’interno della rosa partenopea, affiancati dai senatori già di rientro come Juan Jesus, Politano e Lozano. La Val Di Sole sarà inoltre teatro dell’arrivo ...