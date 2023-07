Il locale cult diventa una mega-moschea | choc a Londra

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) Un'enormenel cuore del quartiere dei divertimenti di. Un piano che sta già sollevando un polverone nella multietnica capitale britannica quello svelato da The Mail on Sunday, edizione domenicale del Daily Mail. Secondo il tabloid, il miliardario musulmano Asif Aziz, colosso dell'immobiliare, sta per costruire una gigantescaa tre piani con centro islamico all'interno del Trocadero, che si trova tra Piccadilly Circus e Soho. Potrà ospitare 390 fedeli e sorgerà nello spazio lasciato inoccupato dalla chiusura di un cinema, ormai nel 2006. Mr West End, così è soprannominato l'imprenditore delle case di lusso, aveva in origine l'intenzione di costruire unada mille posti nelgià nel 2020, rivela il tabloid che ha dato la notizia in ...