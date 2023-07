Il giornalista Vincenzo Rubano nominato Cavaliere della Repubblica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 luglio 2023) Il Presidente, Sergio Mattarella, hadell’Ordine al MeritoItaliana ilprofessionista. L’onorificenza è stata conferita dal CapoStato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 2 giugno 2023.dal 2004, originario di Marina di Camerota, è laureato in Scienze Turistiche e in Linguistica Moderna. Come inviato dei programmi Mediaset “Pomeriggio 5” e “Zona Bianca” si è occupato di storie di disagio sociale e di diritti negati; e dal 2012 collabora con il programma Striscia La Notizia con il quale ha portato a termine, insieme all’inviato Vittorio Brumotti, ...