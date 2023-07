Il circo continua | Oriana e Daniele di nuovo insieme | fandom impazzito di gioia – FOTO

(Di domenica 16 luglio 2023)sono di. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno postato delle storie su Instagram mostrandosi nello stesso posto e facendo letteralmente impazzire i fan. Lo senti il rumore deldiDopo accuse, chat private e messaggi “fagocitati” pubblicamente, dirette Twitch rammaricate e piene... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lo senti il rumore delOriana e Daniele di nuovo insieme Dopo accuse, chat private e messaggi "fagocitati" pubblicamente, dirette Twitch rammaricate e piene di parole a sproposito, frecciatine ...Ma non c'è spazio (o almeno ci si prova) per le lacrime: sia cantare. E arriva la prima ... e viene raccontata al meglio dai due cantautori: "Adesso, ora qui dal palco delMassimo, vi ...60.000 alMassimo per Marco Mengoni. Una grande festa, con musica ed esibizioni partita fin dal ... Con Samuele Bersani -l'artista - c'è un rapporto di stima, oltre ad una lunga e sincera ...

Marco Mengoni chiude un tour trionfale con la festa al Circo ... Music Fanpage

Il circo continua: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo insieme, fandom impazzito di gioia, ecco le prove condivise sui social.Una giornata indimenticabile per Marco Mengoni e i 60.000 al suo cospetto, adoranti e festanti nell'infernale catino del circo romano.