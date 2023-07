Il bomber è stato scelto | ora il Milan non ha più dubbi

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo settimane die nomi che si rincorrevano, pare che ilabbia trovato una certezza. Pioli può esultare:il prossimo centravanti. Quella dei tifosi rossoneri non è stata un’estate facile fino a questo momento. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, i tifosi delavevano ben chiari chi sarebbero dovuti essere i punti saldi per ripartire alla grande in vista della prossima stagione. Secondo il popoloista, l’ossatura della squadra doveva rimanere invariata. Il progetto del nuovosarebbe dovuto ripartire da Mike Maignan, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Rafa Leao. Il rinnovo del fuoriclasse portoghese aveva infiammato i tifosi delche avevano accolto alla grande la notizia della permanenza di Leao nel club di via Aldo Rossi. ...