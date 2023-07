Ibiza | blitz degli ambientalisti al porto | imbrattato con la vernice il superyacht dell’ereditiera Walmart

Un gruppo di attivisti ambientalisti di Futuro Vegetal ha fatto unnel porto die ha imbrattato con della vernice lo yacht superlusso dell'erede della catena di grande distribuzione Walmart , l'americana Nancy Walton Laurie . Alcuni lavoratori sulla barca ...L'azione fa parte di una campagna "Jets and Yachts, the party is over" contro i beni di lusso aper chiedere il divieto dell'uso di jet privati e imbarcazioni di lusso. Alla fine, i due ...degli ambientalisti all'aeroporto di. Questa mattina, venerdì 14 luglio, tre attivisti sono entrati sulla pista e hanno spruzzato vernice con gli estintori contro un jet privato per ...

Ibiza, il blitz con la vernice degli attivisti climatici contro il mega yacht ... La Stampa

Quattro attivisti di Futuro Vegetal sono stati arrestati dalla Guardia Civil dopo aver imbrattato di vernice nera e gialla un jet privato nell'aeroporto di Ibiza per protestare ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...