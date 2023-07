I trenta scout intossicati durante un campo estivo

(Di domenica 16 luglio 2023) Prima il malore, poi il trasporto immediato in ospedale. È quanto accaduto a una trentina di, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che si sono sentiti maleunsulla Maiella. Tutti i ragazzi sono stati trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti.I 30...

Sono stati recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti i, di età compresa tra 13 e 16 anni, quasi tutti di Pescara , che si sono sentiti male oggi durante un campo estivo sui monti del Vastese. Ne dà notizia il Soccorso alpino. I...... si avvicina sempre più velocemente il traguardo deimilioni circa di plusvalenze che la ... Intanto un nome che piace ai talentdella Roma è Savio Moreira de Oliveira, detto Savio o Savinho.Sono stati recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti i, di età compresa tra 13 e 16 anni, quasi tutti di Pescara , che si sono sentiti male oggi durante un campo estivo sui monti del Vastese. Ne dà notizia il Soccorso alpino. I...

Trenta scout intossicati sui monti di Castiglione Messer Marino, recuperati dal Soccorso alpino - L'Eco L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

Erano impegnati in un campo estivo in montagna. I ragazzini di età tra i 13 e i 16 anni sono stati poi trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti. A lanciare l’allarme è stato uno di lo ...Sono stati recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti i 30 scout, di età compresa tra 13 e 16 anni, quasi tutti di Pescara, che si sono sentiti male oggi durante ...