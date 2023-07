I 10 migliori album jazz di tutti i tempi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 16 luglio 2023) Appassionarsi alè come scoprire all'improvviso di avere una famiglia allargata di cui non si sapeva nulla, anche se si tratta di una comunità che vanta migliaia di fratelli e sorelle. È come ribaltare il mondo e trovarcene sotto un altro, nel quale si ascolta sempre e solo. Fatta questa premessa viene naturale chiedersi: come va costruita una collezione degna di questo nome? Cosa bisogna fare una volta pervasi dal sacro fuoco del? Cos'è meglio acquistare? C'è davvero tantissimo e si tratta di un mondo che cresce di continuo. Un conto è sapere tutto sul, altra cosa è avere tra le mani l'infinità di dischi usciti che è impossibile possedere. Come per ogni altro genere di musica, esistono alcuni classici imperdibili, ma ilpremia anche l'iniziativa personale.Innanzitutto, cosa si ...