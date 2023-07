Holm | lo Spezia ha fretta | la Juve sfida l'Inter | contatti nelle prossime ore

Commenta per primo Già da mesi è sotto stretta osservazione. Ora però loha fretta di chiudere l'operazione ed Emilrappresenta quasi un lusso in serie B. L'esterno è finito nel mirino delle grandi d'Italia, c'è l'Inter su di lui e c'è pure la Juve . Contatti ...Piace pure Emildello. A centrocampo, invece, si riparte senza alcun dubbio da Fagioli , Locatelli e Rabiot. Si va verso la conferma di Miretti , nella speranza di una definitiva ...Si cercherà poi un vice - Dumfries dopo l'addio a Bellanova edelloè un profilo che piace molto, ma anche assai conteso da diverse big italiane (Juventus su tutte) e inglesi (Brighton e ...

Inter e Juve, su Holm ora si muove la Premier League: lo Spezia fissa il prezzo | Mercato Calciomercato.com

Emil Holm dello Spezia appare richiestissimo sul calciomercato: l'obiettivo della Juve per la fascia sarebbe nel mirino di Inter e Premier ...Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, nelle scorse ore è avvenuto il primo contatto telefonico tra la Juventus e lo Spezia per Emil Holm (23). Gli scout bianconeri, come ...