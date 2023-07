Ho speso 140 euro e ho bevuto acqua del rubinetto | lo scontrino che diventa un caso

(Di domenica 16 luglio 2023) Amara sorpresa per Gordon Ramsey. Il food blogger Ben Arnold, ha deciso di cenare nell'ultimo locale aperto a firma dello chef. La delusione è stata tanta, troppa, al punto che è arrivato lo sfogo durissimo di Arnold: "120 sterline (circa 140) a cena per bere l'del", ha raccontato Arnold.Poi l'affondo al veleno: "Mangiare a Chinatown è meglio", ha spiegato il giornalista. Ed ecco dunque il racconto del food blogger che ha cenato nel nuovo locale di Ramsey a Manchester: "Le cose sono iniziate con i calamaretti sale e pepe, che vengono serviti con una spolverata di aceto di malto. È una ciotola generosa e il calamaro è morbido. Le briciole che le ricoprono sono, però, taglienti e piccanti. Segue un piatto di gnocchi di melanzane e cavolo, conditi con olio di sesamo e aceto nero. Ce ne sono cinque, il che potrebbe ...

Il conto per il giornalista da solo che ha bevuto 'acqua che sembrava quella di rubinetto' è stato pari aeuro: 'Allo stesso prezzo potresti mangiare quattro volte da Mr Hong in Faulkner Street (...... creando così un'unica infrastruttura dimila stazioni di ricaric a negli Usa, con l'obiettivo ... Abbiamomiliardi per i bonus casa, con il pretesto di migliorare la prestazione energetica ...... appassionato di storia locale, che per otto anni si èin meticolose ricerche'. Casali ha ... dove ha sede l'azienda), su 700 abitanti nel XVI secolo risultavano benpolizze: un dato anomalo, ...

Blogger va al ristorante di Gordon Ramsey e lo stronca: «Ho speso 140 euro e ho bevuto l'acqua del rubinetto» leggo.it

I ristoranti di Gordon Ramsey creano ancora una volta polemiche. Il food blogger Ben Arnold, giornalista del Manchester Evening News (MEN), ha deciso di visitare l'ultimo locale aperto a ...Ok dei creditori al piano da 83 milioni del fondo Usa. Dai curatori chiesto un risarcimento da 322 milioni. Il valore delle opere d'arte è di 750 mila euro ...