Hertha Berlino conferma | “Polizia austriaca indaga su un giocatore”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) l’hato che un componente della sua rosa è sotto inchiesta della. “Possiamore che lastando su uno dei nostri giocatori, ma chiediamo la vostra comprensione che non è possibile fornire ulteriori dettagli alla luce delle indagini in corso“, fa sapere il club tedesco. Il giornale Bild aveva raccontato di un calciatore preso in custodia domenica mattina a causa di un’alterazione fisica in un ristorante a Zell am See, dove l’sta svolgendo la sua preparazione. Il, secondo quanto riferito da fonti alla Dpa, sarebbe tornato all’hotel della squadra. SportFace.