Guns N’Roses | presto in arrivo il nuovo singolo

(Di domenica 16 luglio 2023)incon novità importanti. La storica band statunitense, dopo la scoppiettante data italiana al Circo Massimo, sta lavorando amateriale in studio. La conferma arriva direttamente da parte di un membro dell’entourage della band. Negli ultimi mesi molti erano gli indizi al riguardo. Novità importanti per iL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Axl Rose cade sul palco durante l’ultimo concerto (Video)in concerto in Italia la prossima estate Intervista esclusiva al cantautore Cristiano Turrini Roger Waters: “Non mi interessa molto il rock ...

... i suoi brani sono stati ripresi da nomi fondamentali come i Sex Pistols, David Bowie, Siouxie & The Banshees,e molti altri. Ha esordito come batterista negli Iguanas, poi è stato ...Demi Lovato ha reclutato Slash deiper una nuova versione rock della sua canzone del 2017 "Sorry not sorry". La traccia, disponibile da oggi, sarà inclusa nel prossimo progetto della cantante che, intitolato "Revamped" e ...Bar dei Pescatori: American Idols Rock Tribute #AcDc#Aerosmith#Bon Jovi#Bryan Adams#Chris Cornell#Foo Fighters##Journey# Il rock sul mare dietro la chiesa del paese in un ambiente unico ...