Guerra tra Pietro Orlandi e Dagospia | Asserviti | volano stracci

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) Scontro durissimo tra, il fratello di Emanuelascomparsa ormai 40 anni fa e su cui indagano nuovamente la procura di Roma e la giustizia vaticana, e. Il sito di Roberto D'Agostino domenica 16 luglio ha pubblicato un articolo per affermare che sarebbe ora di "dire che il Vaticano non ha mai avuto nulla a che fare con Emanuela". Alla base del "report" c'è uno studio che spiega come tra il maggio e il giugno del 1983, ossia quando è scomparsa Emanuela, nel perimetro di un chilometro e mezzo dalla Basilica di Sansparirono altre 15 ragazze. Numero che cresce estendendo il raggio della ricerca. Il sito sottolinea come la pista della pedofilia e degli abusi in Vaticano è stata già percorsa e scartata dagli inquirenti a suo tempo. La ...